Экс-советник Трампа обсуждал с Эпштейном свержение Папы

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности (в 2017 году), правый политический активист Стив Бэннон обсуждал со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном способы нейтрализации или свержения Папы Римского Франциска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные из опубликованных в конце января документов по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю Эпштейна.

Бэннон активно критиковал Франциска как противника своего консервативного и националистического движения, продвигаемого им в том числе в Европе. Из опубликованных документов следует, что, например, в июне 2019 года Бэннон писал Эпштейну: «Свергнем Франциска». Он также перечислял тогдашнего Папу среди враждебных политиков и объединений: «Клинтоны, Си (Цзиньпин), Франциск, ЕС», и писал, что тот поддерживает «глобалистские элиты».

В документах есть упоминания того, как Эпштейн в шутку обещал пригласить Папу к себе «на массаж», а позже писал, что пытается «организовать поездку Папы на Ближний Восток».