Зеленский: Украина не может «просто сдаться»

Украина не хочет воевать годами, но и не может просто сдаться, заявил президент Владимир Зеленский, его слова передает «Страна.ua».

«Я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — сказал Зеленский.

Украинский лидер ранее говорил, что Киев хочет завершить войну, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.

Газета The New York Times писала, что США в преддверии переговоров в Швейцарии 17-18 февраля также усилили давление на Украину в вопросе территориальных уступок. О том, что Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от Донбасса, 12 февраля писало издание The Atlantic. По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от своих требований.

США в качестве компромисса предлагали создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону».

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
