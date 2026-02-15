Зеленский: Украина не может «просто сдаться»

Украина не хочет воевать годами, но и не может просто сдаться, заявил президент Владимир Зеленский, его слова передает «Страна.ua».
«Я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — сказал Зеленский.
Украинский лидер ранее говорил, что Киев хочет завершить войну, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.
Газета The New York Times писала, что США в преддверии переговоров в Швейцарии 17-18 февраля также усилили давление на Украину в вопросе территориальных уступок. О том, что Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от Донбасса, 12 февраля писало издание The Atlantic. По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от своих требований.
США в качестве компромисса предлагали создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону».