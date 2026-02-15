Зеленский: Украина не может «просто сдаться»

Украина не хочет воевать годами, но и не может просто сдаться, заявил президент Владимир Зеленский, его слова передает «Страна.ua».

«Я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — сказал Зеленский.