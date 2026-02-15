USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Симонян гарантировал: Армения не будет преследовать граждан России

21:25 666

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что задержание или высылка граждан России по политическим мотивам невозможна.

«Ни одного человека из Армении не депортировано. Если человек не нарушает закон, против него не возбуждается уголовное дело. Бывали случаи задержаний, но после выяснения обстоятельств такие единичные ситуации заканчивались освобождением», – сказал Симонян.

Он подчеркнул, что многие разыскиваемые лица, «бывшие политические деятели, обвиняемые в насилии, убийствах и коррупции, сейчас скрываются именно в Российской Федерации».

«Гарантирую, ни один человек по политическим мотивам не будет задержан или выслан в третью страну. Я подтверждаю это официально. У нас приезжает много людей, в том числе артистов и известных лиц, признанных иноагентами. У них здесь проходят концерты», – добавил спикер парламента Армении.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2477
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5568
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3385
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 10010
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8688
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2186
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2931
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1336
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8795
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7268

ЭТО ВАЖНО

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2477
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5568
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3385
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 10010
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8688
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2186
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2931
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1336
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8795
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться