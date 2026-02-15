Симонян гарантировал: Армения не будет преследовать граждан России

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что задержание или высылка граждан России по политическим мотивам невозможна.
«Ни одного человека из Армении не депортировано. Если человек не нарушает закон, против него не возбуждается уголовное дело. Бывали случаи задержаний, но после выяснения обстоятельств такие единичные ситуации заканчивались освобождением», – сказал Симонян.
Он подчеркнул, что многие разыскиваемые лица, «бывшие политические деятели, обвиняемые в насилии, убийствах и коррупции, сейчас скрываются именно в Российской Федерации».
«Гарантирую, ни один человек по политическим мотивам не будет задержан или выслан в третью страну. Я подтверждаю это официально. У нас приезжает много людей, в том числе артистов и известных лиц, признанных иноагентами. У них здесь проходят концерты», – добавил спикер парламента Армении.