USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Китайцы строят в горах секретные бункеры и ядерные объекты

22:33 190

Китай ведет активное строительство скрытых ядерных объектов в удаленных горных долинах юго-западной провинции Сычуань, сообщает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.

Одним из ключевых объектов, привлекших внимание журналистов и экспертов, является долина Цзытун, где китайские инженеры строят новые бункеры и защитные валы. Спутниковые снимки показывают многочисленные трубы, что может указывать на работу с высокоопасными материалами – вероятно, там изготавливают обычную взрывчатку, используемую в качестве детонатора для ядерных боеголовок.

Другой объект, Пинтонг, окруженный двойным забором, специализируется на производстве плутониевых боеголовок. Центральное сооружение с вентиляционной трубой высотой 117 метров недавно прошло ремонт: появились новые вентиляционные отверстия и теплорассеиватели. Рядом продолжается активное строительство, а над входом видна огромная надпись лидера Китая Си Цзиньпина: «Оставайтесь верными основополагающему делу и всегда помните о нашей миссии». Этот призыв, заметный из космоса, символизирует идеологическую основу ядерной экспансии.

Эти комплексы являются частью широкой сети секретных объектов, созданных еще в 1960-х годах по проекту Мао Цзэдуна «Третий фронт». Тогда десятки тысяч ученых строили лаборатории в горах, чтобы защитить ядерную программу от возможных ударов США и СССР. После разрядки 1980-х многие объекты были сокращены, но с 2019 года их модернизация значительно ускорилась.

«Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют более широким целям Китая стать мировой сверхдержавой. Ядерное оружие является неотъемлемой частью этого», – отмечает эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабьярз.

По оценкам Пентагона, Китай уже располагает более чем 600 боеголовками и планирует удвоить этот показатель к 2030 году. Хотя это меньше, чем арсеналы США или России, рост вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря Томас Ди Нанно обвинил Пекин в тайных ядерных испытаниях, нарушающих глобальный мораторий.

«Китай хочет оказаться в таком положении, когда, по его мнению, он в значительной степени защищен от ядерного давления со стороны Соединенных Штатов», – полагает эксперт Майкл Чейз из RAND Corporation.

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2479
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5570
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3387
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 10013
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8688
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2188
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2931
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1336
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8796
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7268

ЭТО ВАЖНО

Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
21:58 2479
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
21:44 5570
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
22:22 3387
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану
Трамп готов поддержать удары Израиля по Ирану обновлено 22:49
22:49 10013
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
19:33 1491
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8688
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
19:02 2188
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
18:14 2931
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
17:44 1336
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
13:42 8796
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему порту России обновлено 16:05
16:05 7268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться