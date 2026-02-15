Китайцы строят в горах секретные бункеры и ядерные объекты

Одним из ключевых объектов, привлекших внимание журналистов и экспертов, является долина Цзытун, где китайские инженеры строят новые бункеры и защитные валы. Спутниковые снимки показывают многочисленные трубы, что может указывать на работу с высокоопасными материалами – вероятно, там изготавливают обычную взрывчатку, используемую в качестве детонатора для ядерных боеголовок.

Другой объект, Пинтонг, окруженный двойным забором, специализируется на производстве плутониевых боеголовок. Центральное сооружение с вентиляционной трубой высотой 117 метров недавно прошло ремонт: появились новые вентиляционные отверстия и теплорассеиватели. Рядом продолжается активное строительство, а над входом видна огромная надпись лидера Китая Си Цзиньпина: «Оставайтесь верными основополагающему делу и всегда помните о нашей миссии». Этот призыв, заметный из космоса, символизирует идеологическую основу ядерной экспансии.

Эти комплексы являются частью широкой сети секретных объектов, созданных еще в 1960-х годах по проекту Мао Цзэдуна «Третий фронт». Тогда десятки тысяч ученых строили лаборатории в горах, чтобы защитить ядерную программу от возможных ударов США и СССР. После разрядки 1980-х многие объекты были сокращены, но с 2019 года их модернизация значительно ускорилась.

«Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют более широким целям Китая стать мировой сверхдержавой. Ядерное оружие является неотъемлемой частью этого», – отмечает эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабьярз.

По оценкам Пентагона, Китай уже располагает более чем 600 боеголовками и планирует удвоить этот показатель к 2030 году. Хотя это меньше, чем арсеналы США или России, рост вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря Томас Ди Нанно обвинил Пекин в тайных ядерных испытаниях, нарушающих глобальный мораторий.

«Китай хочет оказаться в таком положении, когда, по его мнению, он в значительной степени защищен от ядерного давления со стороны Соединенных Штатов», – полагает эксперт Майкл Чейз из RAND Corporation.