Более 170 беспилотников сбили в Брянске: нет тепла и света

Атака на Брянскую область длится уже больше 12 часов, российские военные сбили свыше 170 дронов самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион», — сообщил Богомаз.

Губернатор также сообщил о проблемах в электро- и теплоснабжении в регионе из-за атак ВСУ. «В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество», - написал Богомаз в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.