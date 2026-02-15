Эрдоган отложил свой визит в Эмираты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном и выразил сожаление по поводу проблем с его здоровьем, пожелав скорейшего выздоровления.

Эрдоган также заявил, что откладывает запланированный на 16 февраля визит в Эмираты «на более подходящее время».

Президент Турции должен был 16-17 февраля посетить Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопию.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что «в ходе встреч, которые состоятся 16 февраля между президентом Эрдоганом и президентом Объединенных Арабских Эмиратов и эмиром Абу-Даби шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном, будут обсуждаться меры по углублению сотрудничества между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также региональные и глобальные события. Затем президент Эрдоган по приглашению премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али посетит Аддис-Абебу 17 февраля, где проведет встречи…»