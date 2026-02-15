Впервые с 1967 года: Израиль принял резонансное решение

Власти Израиля впервые с 1967 года одобрили возобновление процедуры регистрации земель в зоне C Западного берега. О данном решении объявили министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Исраэль Кац.

По заявлению кабинета, регистрация позволит оформить «обширные территории» на имя государства и передать процесс под контроль Управления по регистрации и урегулированию прав на землю при Минюсте Израиля. Власти заявляют, что мера направлена на устранение юридических споров, создание прозрачного реестра прав и развитие инфраструктуры. Кац назвал решение «существенной мерой в сфере безопасности», Смотрич заявил, что Израиль «продолжает революцию поселенчества» и укрепляет контроль над территорией.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил решение, назвав его «опасной эскалацией» и «фактической аннексией оккупированной палестинской территории». Палестинская сторона призвала Совет Безопасности ООН и администрацию США вмешаться.

Западный берег после соглашений Осло 1990-х годов разделен на три административные зоны. Зона A находится под гражданским и силовым контролем Палестинской автономии. Зона B — под гражданским управлением Палестинской автономии при сохранении израильского контроля в сфере безопасности. Зона C занимает около 60% территории и находится под полным израильским военным и административным контролем — там расположено большинство израильских поселений.

За неделю до нынешнего решения израильские СМИ сообщили о другом шаге правительства: кабинет расширил полномочия израильской гражданской администрации в зонах A и B, включая право вмешательства в сферах водопользования, археологии и экологии, а также отмену норм, ограничивавших продажу земли не арабам и обеспечивавших конфиденциальность кадастровых данных. Эти меры вызвали критику со стороны ЕС, арабских стран и администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила, что не поддерживает аннексию Западного берега.

В октябре 2025 года Трамп предупреждал, что в случае аннексии Израиль «потеряет всю поддержку США». В интервью журналу Time он заявил, что не допустит такого шага, поскольку дал соответствующие гарантии арабским странам. Тогда же вице-президент Джей Ди Вэнс назвал голосование Кнессета в поддержку символической резолюции об аннексии «личным оскорблением» для администрации.