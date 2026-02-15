USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Впервые с 1967 года: Израиль принял резонансное решение

15 февраля 2026, 23:23 1922

Власти Израиля впервые с 1967 года одобрили возобновление процедуры регистрации земель в зоне C Западного берега. О данном решении объявили министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Исраэль Кац.

По заявлению кабинета, регистрация позволит оформить «обширные территории» на имя государства и передать процесс под контроль Управления по регистрации и урегулированию прав на землю при Минюсте Израиля. Власти заявляют, что мера направлена на устранение юридических споров, создание прозрачного реестра прав и развитие инфраструктуры. Кац назвал решение «существенной мерой в сфере безопасности», Смотрич заявил, что Израиль «продолжает революцию поселенчества» и укрепляет контроль над территорией.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил решение, назвав его «опасной эскалацией» и «фактической аннексией оккупированной палестинской территории». Палестинская сторона призвала Совет Безопасности ООН и администрацию США вмешаться.

Западный берег после соглашений Осло 1990-х годов разделен на три административные зоны. Зона A находится под гражданским и силовым контролем Палестинской автономии. Зона B — под гражданским управлением Палестинской автономии при сохранении израильского контроля в сфере безопасности. Зона C занимает около 60% территории и находится под полным израильским военным и административным контролем — там расположено большинство израильских поселений.

За неделю до нынешнего решения израильские СМИ сообщили о другом шаге правительства: кабинет расширил полномочия израильской гражданской администрации в зонах A и B, включая право вмешательства в сферах водопользования, археологии и экологии, а также отмену норм, ограничивавших продажу земли не арабам и обеспечивавших конфиденциальность кадастровых данных. Эти меры вызвали критику со стороны ЕС, арабских стран и администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила, что не поддерживает аннексию Западного берега.

В октябре 2025 года Трамп предупреждал, что в случае аннексии Израиль «потеряет всю поддержку США». В интервью журналу Time он заявил, что не допустит такого шага, поскольку дал соответствующие гарантии арабским странам. Тогда же вице-президент Джей Ди Вэнс назвал голосование Кнессета в поддержку символической резолюции об аннексии «личным оскорблением» для администрации.

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 180
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12335
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4194
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8405
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5098
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2025
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3617
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9889

ЭТО ВАЖНО

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 180
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12335
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4194
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8405
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5098
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2025
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3617
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9889
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться