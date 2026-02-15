Американцы тестируют мобильный реактор для войны

Пентагон совместно с Министерством энергетики США планирует приступить к испытаниям компактного мобильного ядерного реактора военного назначения, следует из материалов американского оборонного ведомства.

«Этот реактор откроет значительные возможности для обеспечения энергетической устойчивости и стратегической независимости оборонного сектора нашей страны в будущем», – говорится в заявлении.

В воскресенье реактор нового поколения, разработанный компанией Valar Atomics, был доставлен из Калифорнии в Энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль в штате Юта.

Как сообщает газета The Washington Times, в Пентагоне рассчитывают использовать компактные мобильные реакторы для выработки энергии, независимой от местных электросетей, которые в условиях военного конфликта могут выйти из строя или стать целями для ударов.