аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Американцы тестируют мобильный реактор для войны

15 февраля 2026, 23:42 910

Пентагон совместно с Министерством энергетики США планирует приступить к испытаниям компактного мобильного ядерного реактора военного назначения, следует из материалов американского оборонного ведомства.

«Этот реактор откроет значительные возможности для обеспечения энергетической устойчивости и стратегической независимости оборонного сектора нашей страны в будущем», – говорится в заявлении.

В воскресенье реактор нового поколения, разработанный компанией Valar Atomics, был доставлен из Калифорнии в Энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль в штате Юта.

Как сообщает газета The Washington Times, в Пентагоне рассчитывают использовать компактные мобильные реакторы для выработки энергии, независимой от местных электросетей, которые в условиях военного конфликта могут выйти из строя или стать целями для ударов.

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 182
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12335
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4195
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8405
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5098
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2025
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3617
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9889

