аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Венгрия и Словакия ищут нефть в обход Украины

15 февраля 2026, 23:53

Венгрия и Словакия направили Хорватии обращение с просьбой обеспечить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

Сийярто совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой направили соответствующее письмо министру экономики Хорватии Анте Сусняру. Глава венгерского МИД утверждает, что необходимость обращения связана с тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».

Министр отметил, что предусмотренное санкционным режимом исключение для Венгрии и Словакии позволяет им в случае перебоев с поставками по трубопроводу получать российскую нефть морским путем.

«Безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет угрожать безопасности поставок нефти Венгрии и Словакии по политическим причинам», – написал он.

