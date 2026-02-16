Население Британии и Германии призвали готовиться к войне с Россией

Высшие военные руководители Великобритании и Германии обратились с совместным призывом к общественности принять «моральные» аргументы в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией. Об этом пишет The Guardian.

По их утверждению, военная позиция России «решительно сместилась на запад». Также они подчеркнули, что в обороне и безопасности Европы нужны «решительные изменения».

В совместной статье, опубликованной в Guardian и немецкой газете Die Welt после Мюнхенской конференции по безопасности, военные заявили, что они обязаны «объяснить, что поставлено на карту, чтобы общественность могла понять, почему Великобритания и Германия обязались к самому большому устойчивому увеличению расходов на оборону со времен окончания холодной войны».

«В этих усилиях есть моральный аспект. Перевооружение – это не разжигание войны. Это ответственные действия стран, которые полны решимости защитить свой народ и сохранить мир», – сказали военные.

Нейтон и Броер пишут: «Если Россия воспринимает Европу как слабую или разделенную, она может обрести смелость распространить свою агрессию за пределы Украины. История учит нас, что сдерживание не работает, когда противники чувствуют разобщенность и слабость. Мы знаем, что российская агрессия и намерения выходят за пределы Украины».

Нейтон и Броер заявили, что сложность угроз требует «честного разговора с нашей общественностью на всем континенте о том, что оборона не может быть прерогативой только военнослужащих».

Издание отметило, что среди избирателей в Великобритании и Германии наблюдается значительное нежелание соглашаться на экономические трудности в обмен на перевооружение. Даже несмотря на то, что большинство людей в обеих странах видят высокую вероятность Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Также издание напомнило о результатах опросов, проведенных в Великобритании, Германии и Франции. Опросы показали, что повышение налогов и увеличение расходов на вооруженные силы одобряют меньшинство населения во всех трех странах.