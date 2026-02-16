USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Нетаньяху запускает строительство новых аэропортов

00:11 554

Правительство Израиля утвердило планы по строительству двух новых международных аэропортов – на юге и севере страны, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета. Заявление распространила канцелярия главы правительства.

Южный аэропорт предполагается построить в пустыне Негев, в районе Циклаг – примерно в 10 км к северо-западу от Беэр-Шевы. По оценке Нетаньяху, «это станет мощнейшим рычагом для развития Негева как в плане занятости и транспортной доступности, так и в сфере туризма».

«Проект будет сопровождаться развитием автомобильной и железнодорожной инфраструктур, а также возникновением различных смежных отраслей и сопутствующего бизнеса, которые всегда появляются рядом с аэропортами. Мы видели это во всем мире, включая Израиль», – отметил он.

Северный аэропорт планируется разместить в районе Рамат-Давид в Галилее, где расположена одна из баз ВВС Израиля. «Только так мы сможем дать реальный ответ на растущий спрос со стороны миллионов туристов, ежегодно посещающих нашу страну, а их станет намного больше, и удовлетворить потребности граждан Израиля, летающих за границу», – отметил Нетаньяху, говоря о проекте на севере.

По словам премьера, реализация инициативы должна начаться без промедления. «Это два мощных, настоящих двигателя роста для Государства Израиль – и на севере, и на юге. Они будут построены параллельно в кратчайшие сроки», – сообщил он.

В настоящее время в Израиле функционируют три международных аэропорта. Крупнейший из них – Бен-Гурион, расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом; он обслуживает основной пассажиропоток и в 2025 году принял более 19 млн человек. На юге страны действует аэропорт Рамон рядом с курортным Эйлатом на побережье Красного моря. На севере расположен небольшой аэропорт в Хайфе.

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 185
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12338
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4196
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8410
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5099
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2026
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3618
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9892

ЭТО ВАЖНО

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 185
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12338
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4196
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8410
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5099
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2026
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3618
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться