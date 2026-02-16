Нетаньяху запускает строительство новых аэропортов

Правительство Израиля утвердило планы по строительству двух новых международных аэропортов – на юге и севере страны, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета. Заявление распространила канцелярия главы правительства.

Южный аэропорт предполагается построить в пустыне Негев, в районе Циклаг – примерно в 10 км к северо-западу от Беэр-Шевы. По оценке Нетаньяху, «это станет мощнейшим рычагом для развития Негева как в плане занятости и транспортной доступности, так и в сфере туризма».

«Проект будет сопровождаться развитием автомобильной и железнодорожной инфраструктур, а также возникновением различных смежных отраслей и сопутствующего бизнеса, которые всегда появляются рядом с аэропортами. Мы видели это во всем мире, включая Израиль», – отметил он.

Северный аэропорт планируется разместить в районе Рамат-Давид в Галилее, где расположена одна из баз ВВС Израиля. «Только так мы сможем дать реальный ответ на растущий спрос со стороны миллионов туристов, ежегодно посещающих нашу страну, а их станет намного больше, и удовлетворить потребности граждан Израиля, летающих за границу», – отметил Нетаньяху, говоря о проекте на севере.

По словам премьера, реализация инициативы должна начаться без промедления. «Это два мощных, настоящих двигателя роста для Государства Израиль – и на севере, и на юге. Они будут построены параллельно в кратчайшие сроки», – сообщил он.

В настоящее время в Израиле функционируют три международных аэропорта. Крупнейший из них – Бен-Гурион, расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом; он обслуживает основной пассажиропоток и в 2025 году принял более 19 млн человек. На юге страны действует аэропорт Рамон рядом с курортным Эйлатом на побережье Красного моря. На севере расположен небольшой аэропорт в Хайфе.