Пехлеви: мир должен вмешаться, пока в Иране умирают люди

«Желание народа Ирана очень простое. Они хотят свободы. И я думаю, что (президент США Дональд) Трамп, когда сказал, что смена режима может быть решением, это понял. Это то, чего мы давно требуем», – заявил Пехлеви в интервью Fox News.

Принц подчеркнул, что режим в Иране «постоянно убивает и убивает». «Сейчас в Иране казнят людей. Людей арестовывают и пытают, и этот процесс продолжается. Поэтому вмешательство необходимо, потому что первая просьба иранцев внутри страны и за ее пределами – это просьба о помощи», – подчеркнул Пехлеви.

По его словам, «пока режим просто тянет время переговорами, которые никогда не приведут к результату, в это время иранский народ теряет жизни».