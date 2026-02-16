Пехлеви: мир должен вмешаться, пока в Иране умирают люди

USD 1.7000
Иранский наследный принц Реза Пехлеви призвал к международному вмешательству в Иран для спасения жизни граждан, подвергающихся репрессиям.

«Желание народа Ирана очень простое. Они хотят свободы. И я думаю, что (президент США Дональд) Трамп, когда сказал, что смена режима может быть решением, это понял. Это то, чего мы давно требуем», – заявил Пехлеви в интервью Fox News.

Принц подчеркнул, что режим в Иране «постоянно убивает и убивает». «Сейчас в Иране казнят людей. Людей арестовывают и пытают, и этот процесс продолжается. Поэтому вмешательство необходимо, потому что первая просьба иранцев внутри страны и за ее пределами – это просьба о помощи», – подчеркнул Пехлеви.

По его словам, «пока режим просто тянет время переговорами, которые никогда не приведут к результату, в это время иранский народ теряет жизни».

