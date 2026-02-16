Отрубленные головы на пляже: жуть в Эквадоре

В субботу в сельской местности провинции Гуаяс (в 250 км от столицы Кито) полиция обнаружила восемь человеческих голов, которые находились в двух мешках. Их обнаружил полицейский патруль ночью на дороге, рассказал журналистам полковник Марсело Кастильо. Все жертвы — мужчины, их личности пока не установлены. По предварительным данным, все погибшие жили в соседней прибрежной провинции Манаби. Рядом с мешками лежали листовки с надписью «воровать запрещено», добавил полковник. По его словам, главная версия — противостояние между преступными группировками.

11 января 2026 года, сообщает CNN, похожая находка шокировала жителей туристического пляжа Пуэрто-Лопес в провинции Манаби. Там полиция получила сообщение о том, что на берегу находятся пять человеческих голов — часть из них висели на веревках, другие были насажены на колья. Рядом с останками также нашли листовку с предупреждением.

Ранее в том районе, по неофициальным данным, пропало несколько человек, их родственников вызвали для опознания. Полиция тогда сообщила CNN, что были найдены только головы, другие части тел не обнаружены.

Телеканал отмечает, что в Манаби, как и в других прибрежных регионах Эквадора, с начала 2021 года идут жестокие войны банд, связанные с наркокартелями, из-за передела территорий, а также поставок и распространения наркотиков.

AP News указывает, что из-за войн банд Эквадор в прошлом году побил рекорд насильственных смертей — 9,2 тыс. человек.

Эквадор расположен между Колумбией и Перу — крупнейшими мировыми производителями кокаина, и через его стратегические порты на восточном побережье Тихого океана вывозится около 70% этого наркотика, главным образом в США и Европу. В 2025 году эквадорские власти конфисковали около 227 т наркотиков согласно официальным данным.