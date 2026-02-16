USD 1.7000
Симонян: предстоящие выборы решат судьбу мира с Азербайджаном

Парламентские выборы в Армении откроют новую страницу в мирном урегулировании с Азербайджаном, сказал председатель парламента Армении Ален Симонян в интервью Екатерине Котрикадзе, ведущей российского телеканала «Дождь».

Симонян отметил, что вопрос о мире на Южном Кавказе будет решен на предстоящих парламентских выборах. По его словам, политические силы в стране делятся на две группы: партия мира и партия войны, которая предлагает зависимость от «глобальных модераторов».

«Мы должны поставить точку (в конфликте с Азербайджаном) выборами 2026 года, подписанием окончательного договора о мире и ратификацией договора. Я уверен в нашей победе», – заявил Симонян.

Спикер также указал, что не считает целесообразным обсуждать нахождение в Армении 102-й российской военной базы.

«Мы нашли целесообразным попросить российских коллег уйти из аэропорта, уйти из нескольких мест, где они защищали армяно-азербайджанскую границу. Вот как только, или если мы посчитаем целесообразным, мы начнем и об этом разговор. Но в данный момент это не обсуждаем», – подчеркнул он.

Симонян пояснил, что не говорил, что российская военная база является стопроцентной гарантией безопасности Армении, однако в нынешней ситуации в регионе неправильно обострять ситуацию и делать резкие шаги.

Между тем спикер отметил, что видит Армению в будущем членом Европейского союза.

«Мы считаем, что это те ценности, которые мы разделяем. Законодательство, качество продуктов, права человека, свободы – это то, чем мы гордимся. Это важное наше приобретение после 2018 года. Это будет не в скором будущем, однако учитывая то, что происходит в мире, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Потому что для нас это также система безопасности, ведь тот же самый ОДКБ оказался не такой уж системой безопасности, как мы думали раньше», – сказал Симонян.

