аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Мятеж среди лейбористов: найдена замена Стармеру

01:30

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается как компромиссная кандидатура на пост премьер-министра на фоне слухов о возможной отставке Кира Стармера, сообщает газета Telegraph.

Ранее бывший старший советник партии лейбористов Пол Синклер заявил журналистам, что министр обороны Джон Хили может стать «компромиссным» премьер-министром в случае ухода Кира Стармера с поста. В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, ветерана войны в Афганистане с хорошей репутацией и сильной ораторской манерой.

«Мятежники внутри лейбористской партии выдвигают министра обороны Джона Хили в качестве «кандидата единства», чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за лидерство», – пишет издание со ссылкой на источники.

Сообщается, что все больше членов как правой, так и левой фракций партии готовы поддержать кандидатуру Хили.

«Какое-то время люди тихо говорили о Джоне Хили, теперь они говорят о нем более открыто. Он политически проницателен, у него есть авторитет. Он действовал незаметно буквально десятилетиями. И он не сеет раздоров», – отметил один из источников газеты.

В партии считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Великобритании, поскольку он зарекомендовал себя на мировой арене как глава министерства обороны.

Кроме того, все больше лейбористов оценивают главу минздрава Уэса Стритинга, одного из ключевых соперников Стармера, как «слишком токсичного». Другого кандидата – бывшего вице-премьера Анджелу Рэйнер – считают слабым из-за налоговых нарушений, которые лишили ее прежнего поста.

Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал возможность ухода в отставку на фоне скандала, связанного с делом Джеффри Эпштейна. Ранее отдельные депутаты-лейбористы также призывали к его отставке. Согласно исследованию компании YouGov, проведенному в прошлый понедельник, более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьер-министром до конца года.

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 188
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12342
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4197
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8412
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5100
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2027
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3619
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9897

