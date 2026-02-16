Мятеж среди лейбористов: найдена замена Стармеру

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривается как компромиссная кандидатура на пост премьер-министра на фоне слухов о возможной отставке Кира Стармера, сообщает газета Telegraph.

Ранее бывший старший советник партии лейбористов Пол Синклер заявил журналистам, что министр обороны Джон Хили может стать «компромиссным» премьер-министром в случае ухода Кира Стармера с поста. В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, ветерана войны в Афганистане с хорошей репутацией и сильной ораторской манерой.

«Мятежники внутри лейбористской партии выдвигают министра обороны Джона Хили в качестве «кандидата единства», чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за лидерство», – пишет издание со ссылкой на источники.

Сообщается, что все больше членов как правой, так и левой фракций партии готовы поддержать кандидатуру Хили.

«Какое-то время люди тихо говорили о Джоне Хили, теперь они говорят о нем более открыто. Он политически проницателен, у него есть авторитет. Он действовал незаметно буквально десятилетиями. И он не сеет раздоров», – отметил один из источников газеты.

В партии считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Великобритании, поскольку он зарекомендовал себя на мировой арене как глава министерства обороны.

Кроме того, все больше лейбористов оценивают главу минздрава Уэса Стритинга, одного из ключевых соперников Стармера, как «слишком токсичного». Другого кандидата – бывшего вице-премьера Анджелу Рэйнер – считают слабым из-за налоговых нарушений, которые лишили ее прежнего поста.

Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал возможность ухода в отставку на фоне скандала, связанного с делом Джеффри Эпштейна. Ранее отдельные депутаты-лейбористы также призывали к его отставке. Согласно исследованию компании YouGov, проведенному в прошлый понедельник, более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьер-министром до конца года.