Евреи-ортодоксы напали на женщин-военных и устроили беспорядки

По сообщению пресс-службы израильской полиции, военные находились в Бней-Браке для выполнения служебных обязанностей. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые защитили девушек от нападавших. Вслед за этим толпа вступила в стычку уже с сотрудниками полиции: бросали в стражей порядка мусорные баки, перевернули машину и подожгли мотоцикл правоохранителей. Для разгона толпы применили спецсредства. По итогам инцидента 23 человека задержали за нарушение общественного порядка.

Инцидент вызвал резонанс в Израиле. Армейское командование во главе с начальником Генштаба армии генерал-лейтенантом Эялем Замиром потребовало расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных по всей строгости закона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно осудил действия участников беспорядков, сказав при этом, что «речь идет об экстремистском меньшинстве, которое не представляет ультраортодоксальное общество в целом». «Мы не допустим анархии и не потерпим никаких нападений на бойцов Армии обороны Израиля и сил безопасности, которые выполняют свою работу с преданностью и решимостью», - подчеркнул Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, прибывший в Бней-Брак после беспорядков, заявил: «Произошло нечто беспрецедентное - здесь, в самом сердце страны, в Бней-Браке, а не в Рамалле, разъяренная толпа преследовала солдаток ЦАХАЛ, унижала их, пыталась устроить линч. Это происходит, когда чувствуют, что уклонисты побеждают. Нетаньяху и ультраортодоксальные партии, когда вы закрывали глаза на крики «умрем, но не будем служить», что вы думали, что произойдет?»