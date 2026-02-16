USD 1.7000
Евреи-ортодоксы напали на женщин-военных и устроили беспорядки

01:34 337

В городе Бней-Брак (восточном предместье Тель-Авива, населенном преимущественно ортодоксами) группа ультраортодоксальных иудеев напала на двух женщин-военнослужащих, после устроила беспорядки.

По сообщению пресс-службы израильской полиции, военные находились в Бней-Браке для выполнения служебных обязанностей. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые защитили девушек от нападавших. Вслед за этим толпа вступила в стычку уже с сотрудниками полиции: бросали в стражей порядка мусорные баки, перевернули машину и подожгли мотоцикл правоохранителей. Для разгона толпы применили спецсредства. По итогам инцидента 23 человека задержали за нарушение общественного порядка.

Инцидент вызвал резонанс в Израиле. Армейское командование во главе с начальником Генштаба армии генерал-лейтенантом Эялем Замиром потребовало расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных по всей строгости закона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно осудил действия участников беспорядков, сказав при этом, что «речь идет об экстремистском меньшинстве, которое не представляет ультраортодоксальное общество в целом». «Мы не допустим анархии и не потерпим никаких нападений на бойцов Армии обороны Израиля и сил безопасности, которые выполняют свою работу с преданностью и решимостью», - подчеркнул Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, прибывший в Бней-Брак после беспорядков, заявил: «Произошло нечто беспрецедентное - здесь, в самом сердце страны, в Бней-Браке, а не в Рамалле, разъяренная толпа преследовала солдаток ЦАХАЛ, унижала их, пыталась устроить линч. Это происходит, когда чувствуют, что уклонисты побеждают. Нетаньяху и ультраортодоксальные партии, когда вы закрывали глаза на крики «умрем, но не будем служить», что вы думали, что произойдет?»

У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 189
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 12342
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии
Вучич: Я получил от президента Алиева гарантии обновлено 21:58
15 февраля 2026, 21:58 4197
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…»
Алиев дал поручение: «Прошу отнестись к этому с максимальной серьезностью…» добавлено фото; обновлено 21:44
15 февраля 2026, 21:44 8412
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию
Зеленский: Три шага, которые могут остановить Россию обновлено 22:22
15 февраля 2026, 22:22 5100
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
Операция в Индийском океане: США захватили связанное с Ираном и Россией судно
15 февраля 2026, 19:33 2027
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём...
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 8931
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
Сделка на миллиард: Индия закупила почти 300 российских ракет
15 февраля 2026, 19:02 2905
Цена спецоперации по захвату Мадуро
Цена спецоперации по захвату Мадуро
15 февраля 2026, 18:14 3620
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
Будущее Европы зависит от исхода войны в Украине
15 февраля 2026, 17:44 1540
Гениталии Фуада Гахраманлы
Гениталии Фуада Гахраманлы горячая тема
15 февраля 2026, 13:42 9897

