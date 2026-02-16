У Хаменеи возложили на Израиль всю вину

По его словам, ракетная программа не обсуждается в рамках переговоров, так как относится к вопросам национальной безопасности. Лариджани указал, что обогащенный до 20% уран необходим для реакторов в Тегеране, где производят лекарства для онкобольных, а полное отсутствие обогащения не имеет смысла.

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани в интервью Al-Jazeera рассказал, как можно достичь успеха во время переговоров с США.

Для подтверждения того, что страна не стремится к созданию ядерного оружия, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) получает доступ к инспекциям на всех ядерных объектах, добавил советник Хаменеи.

«Мы ведем переговоры с США, но Израиль вмешался, чтобы сорвать их, и создает нынешнюю ситуацию в регионе», – заявил Лариджани.

По его словам, несмотря на вражду и разногласия между иранскими фракциями, в борьбе с Израилем все едины – даже оппозиция за рубежом настроена скептически по отношению к Израилю.

Он добавил, что американцы могут рассматривать свои интересы на переговорах с Ираном отдельно от Израиля. Иран готов к сотрудничеству в переговорах, цель — достижение конструктивного и устойчивого соглашения, но если американцы собираются угрожать, они получат ответ, добавил советник верховного лидера.