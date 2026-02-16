USD 1.7000
Биткоин продолжает терять в цене

10:09 1035

За последние сутки на криптовалютном рынке наблюдалась нисходящая тенденция, усилилось давление продаж по основным цифровым активам.

Как сообщает платформа CoinMarketCap, Bitcoin подешевел на 2,56% и снизился до 68 467 долларов. Ethereum показал более резкое падение — на 6%, опустившись до 1 959 долларов.

Снижение зафиксировано и по другим ведущим активам рынка. XRP упал на 6,08% — до 1,45 доллара, BNB снизился на 3,54% — до 613 долларов. Solana потеряла 4,46% и закрепилась на уровне 85 долларов. Наибольшие потери зафиксированы у Dogecoin — криптоактив подешевел на 12,28% и составил 0,10 доллара.

Стейблкоины Tether и USDC остались без изменений, сохранив стабильность на уровне около 1 доллара.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17868
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5327
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 859
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 865
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1663
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1255
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1259
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3314
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4065
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2196
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15217
