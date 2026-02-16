Биткоин продолжает терять в цене

За последние сутки на криптовалютном рынке наблюдалась нисходящая тенденция, усилилось давление продаж по основным цифровым активам.

Как сообщает платформа CoinMarketCap, Bitcoin подешевел на 2,56% и снизился до 68 467 долларов. Ethereum показал более резкое падение — на 6%, опустившись до 1 959 долларов.

Снижение зафиксировано и по другим ведущим активам рынка. XRP упал на 6,08% — до 1,45 доллара, BNB снизился на 3,54% — до 613 долларов. Solana потеряла 4,46% и закрепилась на уровне 85 долларов. Наибольшие потери зафиксированы у Dogecoin — криптоактив подешевел на 12,28% и составил 0,10 доллара.

Стейблкоины Tether и USDC остались без изменений, сохранив стабильность на уровне около 1 доллара.