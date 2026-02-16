USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Четыре условия от Нетаньяху

10:14 1259

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно соответствовать жестким требованиям, гарантирующим безопасность не только Израиля, но и США, а также всего мира.

«Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира», — сказал Нетаньяху.

Первым условием, которое назвал израильский премьер-министр, стал вывоз всего обогащенного урана из Ирана. Вторым — полный демонтаж оборудования и инфраструктуры для обогащения. Третье касается ракетной программы: Тегеран должен соблюдать ограничение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 300 км. Четвертым пунктом стало требование демонтировать «ось террора», которая, по словам Нетаньяху, «серьезно повреждена», но продолжает восстанавливаться.

Ранее CBS News сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал Биньямину Нетаньяху поддержать израильские удары по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17870
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5327
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 860
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 865
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1665
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1255
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1260
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3314
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4067
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2196
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15218

ЭТО ВАЖНО

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17870
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5327
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 860
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 865
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1665
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1255
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1260
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3314
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4067
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2196
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15218
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться