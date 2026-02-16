Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает деятельность по выполнению обязанностей, включая защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112», сотрудники МЧС за прошедшую неделю провели 191 операцию по тушению пожаров, 39 раз выезжали оказывать помощь находившимся в беспомощном состоянии и два раза – пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В результате принятых срочных и неотложных мер пожары были оперативно потушены, а жизни людей спасены.

В общей сложности на прошлой неделе сотрудники МЧС спасли 50 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. В имевших место чрезвычайных ситуациях 6 человек получили ранения, 39 человек были эвакуированы, а 6 человек погибли в результате инцидентов.