Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает экс-министра энергетики страны Германа Галущенко в участии в преступной организации и легализации средств, сообщили в НАБУ.

Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов «инвестиций». Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди «инвесторов» фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.

По версии следствия, через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.

Теперь Галущенко объявили подозрение по статьям о создании преступной организации и легализации доходов.

Галущенко задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Уточняется, что Геращенко сняли с поезда.

Галущенко был назначен на должность министра энергетики Украины в апреле 2021 года, а в июле 2025-го перешел на пост министра юстиции. Минэнерго Украины после его ухода возглавила Светлана Гринчук. В ноябре 2025-го Верховная Рада Украины отправила обоих в отставку в связи с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг украинского «Энергоатома» и бизнесмена Тимура Миндича. В рамках операции антикоррупционных органов Украины обыск по этому делу проходил в том числе у Галущенко.