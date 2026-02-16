USD 1.7000
Жапаров уволил трех министров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил трех министров. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Сообщается, что от занимаемой должности освобожден министр по чрезвычайным ситуациям Ажикеев Бообек Эргешевич, который возглавлял МЧС с 2020 года.

Другим указом президента Шамырканов Урматбек Муслинович назначен исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Кандидатура Шамырканова Урматбека Муслиновича вносится для согласования в Жогорку Кенеш (парламент) для назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

С поста министра транспорта и коммуникаций освобожден Сыргабаев Абсаттар Токтогулович (на этой должности с 2024 года).

Еще один министр лишился своей должности - глава Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Машиев Медер Асанович, занимавший эту должность с сентября 2024 года.

Ранее Жапаров отправил в отставку председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева.

