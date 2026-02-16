Президент Кыргызстана о перевороте в стране

Предпосылок для совершения переворота в Кыргызстане не существует. Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственным СМИ.

«Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», - сказал он.

10 февраля Жапаров уволил своего давнего и близкого соратника Камчыбека Ташиева с должности зампреда Кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности. После этого в отставку ушел спикер парламента и были освобождены от должности несколько министров.

Жапаров также ответил на вопрос, что будет, если он и Ташиев «не найдут общего языка» и народ «разделится».

«Я не допущу разделения на север и юг. С момента обретения независимости политики в личных интересах постоянно делили страну на север и юг.

Когда я пришел в политику в 2005 году, видел, что половина правительства была с юга, половина — с севера. Тогда я пообещал себе, что если стану президентом, то излечу Кыргызстан от этой болезни», - рассказал глава Кыргызстана.