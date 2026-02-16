USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Президент Кыргызстана о перевороте в стране

10:44 1672

Предпосылок для совершения переворота в Кыргызстане не существует. Об этом заявил в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в интервью государственным СМИ.

«Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», - сказал он.

10 февраля Жапаров уволил своего давнего и близкого соратника Камчыбека Ташиева с должности зампреда Кабмина и главы Госкомитета нацбезопасности. После этого в отставку ушел спикер парламента и были освобождены от должности несколько министров.

Жапаров также ответил на вопрос, что будет, если он и Ташиев «не найдут общего языка» и народ «разделится».  

«Я не допущу разделения на север и юг. С момента обретения независимости политики в личных интересах постоянно делили страну на север и юг.

Когда я пришел в политику в 2005 году, видел, что половина правительства была с юга, половина — с севера. Тогда я пообещал себе, что если стану президентом, то излечу Кыргызстан от этой болезни», - рассказал глава Кыргызстана.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17881
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5331
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 875
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 873
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1673
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1262
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3314
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4072
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2197
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15220

ЭТО ВАЖНО

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17881
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5331
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 875
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 873
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1673
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1262
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3314
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4072
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2197
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться