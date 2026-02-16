USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Польша выходит из Оттавской конвенции

10:48 969

Правительство Польши завершает процедуру денонсации Оттавской конвенции, которая позволит стране с 20 февраля 2026 г. легально производить, накапливать и использовать противопехотные мины для защиты своих границ. Об этом сообщает «Польское радио».

Соответствующее решение стало частью масштабной стратегии «Восточный щит», направленной на создание мощных оборонительных рубежей на границе с Россией и Беларусью. Варшава отмечает, что в условиях растущей угрозы со стороны РФ соблюдение гуманитарных ограничений создает опасную военную асимметрию, которую необходимо устранить для обеспечения национальной безопасности.

Заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская отметила, что именно эффективность минных заграждений во время полномасштабного вторжения России в Украину стала решающим фактором для польских законодателей.

По ее словам, в начале войны использование миллионов мин помогло сдержать быстрое продвижение российских колонн, что доказало незаменимость этого вида вооружения для оборонных операций. Польша стремится иметь свои запасы сертифицированных мин вместо того, чтобы в случае конфликта сталкиваться исключительно с минными полями противника на своей земле. 

«В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало россиян. Просто выяснилось, что эти мины нужны. Было ясно, что в случае какого-либо конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины или собственные», – подчеркнула Йоанна Клюзик-Ростковская.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17882
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5332
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 878
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 875
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1673
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1264
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3316
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4073
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2198
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15220

ЭТО ВАЖНО

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17882
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5332
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 878
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 875
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1673
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1264
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3316
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4073
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2198
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться