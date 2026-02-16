Польша выходит из Оттавской конвенции

Правительство Польши завершает процедуру денонсации Оттавской конвенции, которая позволит стране с 20 февраля 2026 г. легально производить, накапливать и использовать противопехотные мины для защиты своих границ. Об этом сообщает «Польское радио».

Соответствующее решение стало частью масштабной стратегии «Восточный щит», направленной на создание мощных оборонительных рубежей на границе с Россией и Беларусью. Варшава отмечает, что в условиях растущей угрозы со стороны РФ соблюдение гуманитарных ограничений создает опасную военную асимметрию, которую необходимо устранить для обеспечения национальной безопасности.

Заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская отметила, что именно эффективность минных заграждений во время полномасштабного вторжения России в Украину стала решающим фактором для польских законодателей.

По ее словам, в начале войны использование миллионов мин помогло сдержать быстрое продвижение российских колонн, что доказало незаменимость этого вида вооружения для оборонных операций. Польша стремится иметь свои запасы сертифицированных мин вместо того, чтобы в случае конфликта сталкиваться исключительно с минными полями противника на своей земле.

«В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало россиян. Просто выяснилось, что эти мины нужны. Было ясно, что в случае какого-либо конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины или собственные», – подчеркнула Йоанна Клюзик-Ростковская.