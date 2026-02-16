300 знаменитостей в файлах Эпштейна

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 имен известных деятелей, фигурирующих в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее письмо членам Конгресса.

По его информации, в письме значатся все бывшие и нынешние чиновники или политически значимые лица, чьи имена хотя бы раз упоминались в опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Эпштейна. Среди них - британский принц Гарри, американская порнозвезда Ким Кардашьян, музыканты Курт Кобейн и Брюс Спрингстин, а также другие знаменитости.

Согласно письму генпрокурора, Минюст опубликовал все «записи, документы, сообщения и материалы расследования», находящиеся в его распоряжении и попадающие под девять категорий, включая данные о торговле людьми, факты сокрытия документов и т. д. «Материалы не подверглись редактированию из чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности», - цитирует телеканал письмо Бонди.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.