USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

300 знаменитостей в файлах Эпштейна

ФОТО
11:00 1279

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 имен известных деятелей, фигурирующих в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее письмо членам Конгресса.

По его информации, в письме значатся все бывшие и нынешние чиновники или политически значимые лица, чьи имена хотя бы раз упоминались в опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Эпштейна. Среди них - британский принц Гарри, американская порнозвезда Ким Кардашьян, музыканты Курт Кобейн и Брюс Спрингстин, а также другие знаменитости.

Согласно письму генпрокурора, Минюст опубликовал все «записи, документы, сообщения и материалы расследования», находящиеся в его распоряжении и попадающие под девять категорий, включая данные о торговле людьми, факты сокрытия документов и т. д. «Материалы не подверглись редактированию из чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности», - цитирует телеканал письмо Бонди.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17885
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5332
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 879
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 875
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1674
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1264
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3316
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4073
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2198
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15221

ЭТО ВАЖНО

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17885
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5332
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 879
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 875
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1674
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1261
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1264
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3316
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4073
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2198
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15221
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться