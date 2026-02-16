USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Ахиллесова пята американских истребителей

11:18 996

Самые дорогие боевые самолеты в мире, американские истребители F-35, на этот раз оказались в центре внимания не из-за высоких затрат, а из-за зависимости от программного обеспечения.

Государственный министр по делам обороны временного правительства Нидерландов Гейс Туйнман заявил, что если США не одобрят обновления программного обеспечения, то программное обеспечение F-35 «может быть сломано, как iPhone», тем самым подняв дискуссии о контроле над самолетами стоимостью в сотни миллионов долларов на новый уровень.

Туйнман из партии BBB в программе Boekestijn & de Wijk высказал свои оценки по поводу оборонительных подготовок Европы, возможного европейского оборонительного союза без поддержки США и зависимости истребителей F-35 от американского программного обеспечения.

Обсуждая возможное широкомасштабное напряжение между НАТО и Россией, Туйнман сказал, что все приготовления будут завершены к концу 2028 года. Он выразил мнение, что в этот период в арсенал Нидерландов поступят танки, дополнительные F-35, заказанные ракеты Tomahawk и артиллерийские системы.

Отвечая на вопрос о том, возникнут ли проблемы с обновлениями программного обеспечения для истребителей F-35 в Нидерландах, если США отступят как союзник, Туйнман отметил, что в течение следующих 1,5–2 лет они будут активно работать над решениями, ориентированными на Европу, вместе с Норвегией и Польшей.

