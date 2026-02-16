Украинская делегация едет в Женеву

Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с Россией и США, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Офиса президента Кирилл Буданов.
16 февраля Буданов опубликовал фото с коллегами возле поезда.
«На пути в Женеву. Впереди следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены», – коротко сообщил он.
В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
С российской стороны после предыдущего раунда произошли изменения – ее возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговорный процесс с участием США и РФ относительно потенциального прекращения войны не затормозится в связи с изменениями в российской переговорной команде.