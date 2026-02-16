Украинская делегация едет в Женеву

Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с Россией и США, который должен состояться в Женеве 17-18 февраля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Офиса президента Кирилл Буданов.

16 февраля Буданов опубликовал фото с коллегами возле поезда.

«На пути в Женеву. Впереди следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены», – коротко сообщил он.