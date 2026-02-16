В деле об убийстве российской пары в Дубае появился израильский детектив

В Дубае три месяца назад был задержан израильский частный детектив Майкл Гринберг по подозрению в причастности к убийству российского криптопредпринимателя Романа Новака и его жены Анны. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники. Официальных заявлений со стороны властей Объединенных Арабских Эмиратов не поступало.

Супруги были похищены и убиты, а их расчлененные тела обнаружены в ноябре 2025 года в пустынной местности на территории ОАЭ. Источники подтверждают, что Гринберг, основатель компании Mike Green Private Investigation в Таиланде, был задержан в ходе спецоперации эмиратских силовиков. После ареста связь с ним на длительное время прервалась. Власти не раскрывают, в чем именно он подозревается и на какой стадии находится разбирательство. По информации СМИ, речь идет не о подозрении в непосредственном участии в убийстве, а о возможных связях с предполагаемыми исполнителями.

Роман Новак ранее был осужден в России по делу о мошенничестве и после освобождения проживал в ОАЭ. В последние годы его обвиняли в присвоении до $500 млн, привлеченных якобы на развитие криптосервиса Fintopio. По версии следствия, перед убийством супругов могли похитить с целью получить доступ к их криптокошелькам.

Ранее в Санкт-Петербурге были арестованы трое подозреваемых по делу об убийстве Новака и его жены. Российский Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух и более лиц за пределами страны.