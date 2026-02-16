Трагедия в детдоме

Предполагается, что лишенный родительской опеки малыш умер от кори. Сообщается, что ребенок длительное время находился в данном учреждении. В связи с ухудшением его состояния была вызвана мать, и в момент происшествия она находилась в учреждении.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили haqqin.az, что 14 февраля примерно в 13:50 в центр поступил вызов из детского дома Nur, расположенного в городке Шуша. По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала факт смерти малолетнего ребенка (2024 г.р.).

По данному факту проводится расследование.