В Пхеньяне открыли улицу в честь погибших в России военных

В столице КНДР завершили строительство улицы Сэбель («Новая звезда») в честь «героев-бойцов зарубежной военной операции». Церемонию открытия провел лично Ким Чен Ын, сообщает информагентство КНДР. ТАСС уточняет, что речь идет об участниках боевых действий в Курской области РФ.

На церемонии  глава КНДР передал ордера на квартиры членам семей погибших. Инициатором строительства выступил лично Ким Чен Ын, который курировал проект на всех этапах.

В ноябре 2024 года КНДР отправила десять тысяч военных в Россию. Потери северокорейских войск составили более пяти тысяч человек, треть из которых — убитые. В ноября 2025 года стало известно об отправке еще пяти тысяч военных.

Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема
15 февраля 2026, 21:44 17898
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5333
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 895
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 888
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
Президент Кыргызстана о перевороте в стране
10:44 1685
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1266
Четыре условия от Нетаньяху
Четыре условия от Нетаньяху
10:14 1270
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном
Вашингтон вовлечет Израиль в войну с Ираном наш комментарий
03:02 3319
Белградский гамбит Алиева
Белградский гамбит Алиева наше послесловие
02:33 4078
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
У Хаменеи возложили на Израиль всю вину
01:54 2200
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана
Американские «Посейдоны» кружат у берегов Ирана обновлено 00:48
00:48 15225

