В Пхеньяне открыли улицу в честь погибших в России военных

В столице КНДР завершили строительство улицы Сэбель («Новая звезда») в честь «героев-бойцов зарубежной военной операции». Церемонию открытия провел лично Ким Чен Ын, сообщает информагентство КНДР. ТАСС уточняет, что речь идет об участниках боевых действий в Курской области РФ.
На церемонии глава КНДР передал ордера на квартиры членам семей погибших. Инициатором строительства выступил лично Ким Чен Ын, который курировал проект на всех этапах.
В ноябре 2024 года КНДР отправила десять тысяч военных в Россию. Потери северокорейских войск составили более пяти тысяч человек, треть из которых — убитые. В ноября 2025 года стало известно об отправке еще пяти тысяч военных.