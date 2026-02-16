Трамп стал «хромой уткой» на Мюнхенской конференции

Президент США Дональд Трамп на Мюнхенской конференции по безопасности воспринимался как «хромая утка», а многие разговоры в кулуарах касались будущего без его участия, отмечает колумнист Politico Джонатан Мартин.

По его словам, на фоне того, что американская внутренняя политика «находится в заложниках ежедневных эмоциональных взрывов президента Дональда Трампа», именно в коридорах отеля Байеришер Хоф, где проходила конференция, он «никогда не казался настолько хромой уткой».

Отметим, что под этим термином понимают политиков, чье влияние снижается из-за приближения конца полномочий или утраты контроля над политической системой.

В частности, политики от Демократической партии активно проводили двусторонние встречи с европейскими коллегами, заверяя их, что «Трамп – это временно, а трансатлантические отношения нет». С таким посылом выступали губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и член Палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. Европейские представители в ответ резко критиковали нынешнюю администрацию США, обсуждали создание военной составляющей Евросоюза и европейского ядерного щита.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прямо заявила, что демократы на предстоящих осенью промежуточных выборах выиграют контроль над Палатой представителей, что позволит ограничивать действия Белого дома. Поражение республиканцев предсказал и Ньюсом, которого некоторые рассматривают как потенциального кандидата от демократов на президентских выборах 2028 года.

Как отмечает автор, подобные комментарии внутриполитических конкурентов Трампа, включая губернатора крупнейшего штата Калифорния, ранее могли бы показаться экстраординарными, однако в нынешней обстановке «мало что может шокировать», подытожил Мартин.