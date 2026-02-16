Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки

Сборная Азербайджана по триатлону выступила на Кубке Африки по триатлону, акватлону и дуатлону, который прошел в Египте. Наши спортсмены боролись за медали в элитной категории.

Главного успеха в составе сборной Азербайджана добилась Лейла Абдулазизова. Она заняла 3-е место в соревнованиях по дуатлону. Это исторический успех азербайджанского триатлона! Впервые на соревнованиях столь высокого уровня медаль для Азербайджана завоевывают не легионеры, а воспитанники азербайджанской школы триатлона.

Али Рзазаде, несмотря на свой юный возраст и то, что он был самым молодым участником турнира, успешно финишировал в триатлоне и приобрел богатый международный опыт. Он также занял 7-е место в элитной категории на Кубке Африки по акватлону.

В соревнованиях по дуатлону Тогрул Мамедли финишировал 4-м в элитной категории. В женской элитной категории Милана Халилова заняла 5-е место.

Федерация триатлона Азербайджана высоко оценивает результаты, достигнутые спортсменами на международных соревнованиях, и верит в их успешное выступление на будущих стартах.