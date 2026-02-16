USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Задержанного СГБ Заболоцкого посадили на 6 лет

Инара Рафикгызы
14:47 748

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Виталия Заболоцкого, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Хафиза Кямранова. Решением суда Виталий Заболоцкий приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что Виталий Заболоцкий был задержан Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 216 (умышленное предоставление ложной информации о терроризме) УК Азербайджана.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1349
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20713
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1660
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3768
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1781
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2569
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5789
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3060
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3382
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1925

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1349
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20713
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1660
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3768
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1781
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2569
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5789
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3060
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3382
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1925
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться