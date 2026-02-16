Задержанного СГБ Заболоцкого посадили на 6 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Виталия Заболоцкого, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме.
Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Хафиза Кямранова. Решением суда Виталий Заболоцкий приговорен к 6 годам лишения свободы.
Отметим, что Виталий Заболоцкий был задержан Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 216 (умышленное предоставление ложной информации о терроризме) УК Азербайджана.