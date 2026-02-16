Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»

USD 1.7000
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:49 1662

Среди документов американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили отправленное в июне 2017 года письмо бывшему министру нефти и министру электроэнергии и водных ресурсов Кувейта Анасу аль-Рашиду, в котором покойный финансист утверждает, что Турция сорвала попытку военного переворота в Катаре. «Пока турки в Катаре, военный переворот уже невозможен», — отметил он в письме.

9 июля Эпштейн отправил неназванному катарскому бизнесмену письмо с рекомендацией Дохе присоединиться к «Авраамовым соглашениям», чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно файлам Эпштейна, блокада, введенная четырьмя странами Персидского залива в 2017 году, имела реальной целью заставить Катар, который не шел на уступки Трампу, присоединиться к «Авраамовым соглашениям», запущенным американским президентом, и разорвать союз с Турцией.

Турецкое издание Gerçek Hayat еще в 2017 году опубликовало статью под заголовком «Турция предотвратила переворот в Катаре». В ней утверждалось, что Анкара сыграла решающую роль в событиях в Дохе. Дипломатическая блокада, начавшаяся 5 июня 2017 года после разрыва отношений Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта с Катаром, на самом деле не ограничивалась только этим.

По данным журнала, Саудовская Аравия и ОАЭ планировали свергнуть эмира Катара шейха Тамима и поставить вместо него члена семьи из Лондона. В ту же ночь по указанию из Анкары около 200 турецких бойцов спецназа взяли под охрану дворец эмира. Благодаря этому стремительному вмешательству потенциальный дворцовый переворот был сорван. «Военная и политическая поддержка Турции стала самым важным фактором, определившим ход кризиса», - отмечалось в материале.

