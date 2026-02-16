USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Новая встреча госкомиссий Азербайджана и Армении

14:51 551

В ближайшее время состоится встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации государственной границы. Об этом сообщил участник армяно-азербайджанской инициативы «Мост мира» Нарек Минасян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, встреча пройдет на территории Армении, учитывая, что последняя встреча состоялась на территории Азербайджана.

Предыдущая встреча госкомиссий по делимитации границы прошла 28 ноября 2025 года в Габале под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1352
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20714
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1666
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3771
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1781
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2569
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5789
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3061
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3382
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1925

