Новая встреча госкомиссий Азербайджана и Армении

В ближайшее время состоится встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации государственной границы. Об этом сообщил участник армяно-азербайджанской инициативы «Мост мира» Нарек Минасян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, встреча пройдет на территории Армении, учитывая, что последняя встреча состоялась на территории Азербайджана.

Предыдущая встреча госкомиссий по делимитации границы прошла 28 ноября 2025 года в Габале под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.