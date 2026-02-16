Переговоры США-Иран в Женеве: Гросси встретился с Аракчи

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси за день до второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, сообщает иранское государственное телевидение.

Иранские СМИ охарактеризовали встречу с главой МАГАТЭ как часть подготовки к следующему этапу переговоров. Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что диалог ведется в рамках, одобренных высшими государственными органами, и подчеркнул, что страна ведет переговоры «в условиях полного недоверия».

Сам Гросси по итогам встречи сообщил, что провел детальные обсуждения с Аракчи в преддверии планируемых переговоров в Женеве. «Я только что завершил углубленные технические консультации с Аббасом Аракчи в рамках подготовки к важным переговорам, намеченным на завтра в Женеве», – написал глава МАГАТЭ в соцсети X.

По данным агентства Mehr News, Иран и США проведут переговоры 16 февраля в посольстве Омана в Швейцарии. Кроме того, Гросси должен выступить с речью на Конференции по разоружению в тот же день.

Напомним, первый раунд ирано-американских переговоров прошел в начале этого месяца в Маскате при посредничестве Омана.