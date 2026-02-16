USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Уволен директор TƏBİB Вугар Гурбанов

новость дополнена
Ульвия Худиева
14:59 1574

Решением Наблюдательного совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Джаваншир оглу Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB. Об этом сказали haqqin.az в объединении.

Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора TƏBİB возложено на Анара Исрафилова.

Вугар Гурбанов возглавлял TƏBİB с 2022 года. Решение о назначении на должность председателя правления TƏBİB принимает Наблюдательный совет объединения.

В состав Наблюдательного совета входят:

• председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию,

• заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики,

• заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию,

• заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики,

• председатель Профсоюза работников здравоохранения.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1355
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20715
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1669
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3774
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1781
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2571
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5789
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3063
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3382
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1925

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1355
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20715
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1669
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3774
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1781
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2571
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5789
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3063
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3382
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1925
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться