Уволен директор TƏBİB Вугар Гурбанов

Решением Наблюдательного совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Джаваншир оглу Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB. Об этом сказали haqqin.az в объединении.
Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора TƏBİB возложено на Анара Исрафилова.
Вугар Гурбанов возглавлял TƏBİB с 2022 года. Решение о назначении на должность председателя правления TƏBİB принимает Наблюдательный совет объединения.
В состав Наблюдательного совета входят:
• председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию,
• заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики,
• заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию,
• заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики,
• председатель Профсоюза работников здравоохранения.