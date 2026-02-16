США отодвигают Украину на второй план

По информации издания, Франция и Италия выступают за возобновление диалога с Россией, чтобы участвовать в формировании урегулирования конфликта в Украине, от которого будет зависеть будущая архитектура европейской безопасности. В то же время Германия и Великобритания считают, что сейчас не время вести переговоры с Москвой. Представители США вновь подчеркнули на Мюнхенской конференции по безопасности, что для Вашингтона «эта война занимает очень второстепенное место» среди приоритетов, а госсекретарь Марко Рубио «лишь вскользь упомянул Украину в своей речи».

«С каждым разом все более ясно, что нужно говорить с Россией. Вопрос не только в том - когда, но и как», – заявил высокопоставленный источник в ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung сообщил, что предложил ряду европейских коллег возобновить переговоры с Москвой. По его мнению, текущий формат обсуждения урегулирования по Украине, при котором американские представители ведут диалог с Россией без участия Европы, «не является оптимальным». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что если Макрон готов к переговорам, президент России Владимир Путин уже не раз подчеркивал свою готовность к контактам.