Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу в понедельник в четвертый раз предстал перед судом по делу о «подделке официальных документов» в связи с аннулированием его университетского диплома. Заседание прошло в зале суда тюрьмы Мармара в Силиври и завершилось переносом на 6 июля.

Имамоглу прибыл в зал в 11:06 по стамбульскому времени под громкие аплодисменты собравшихся — среди них были его супруга, депутаты Республиканской народной партии (CHP), мэры районов Стамбула и даже бывшие однокурсники. Председатель суда спросил, хочет ли он дополнить свою предыдущую защиту, после чего политик взял слово.

«Мы вступаем в месяц Рамадан, а вместо благословения снова сталкиваемся с ложью и клеветой, — заявил Имамоглу. — В 2019 году в Рамадан отменили выборы, в этом — отменяют мой диплом. Надеюсь, что хотя бы это дело наконец-то пойдет нормальным, здоровым путем.

Власть становится жесткой не тогда, когда она уверена в себе, а когда боится. Посмотрите: все, кто боялся потерять кресло, всегда шли по пути подлога и фальсификаций. Я здесь потому, что четырежды выиграл выборы у нынешнего режима и собираюсь выиграть следующие. Потому что народ видит мою искренность. 70 процентов граждан со мной, и с этой поддержкой я стою здесь с высоко поднятой головой».

Имамоглу назвал обвинительный акт «позорным» и заявил, что судебная система потеряла доверие более чем 80 процентов населения. Он напомнил, что прокурор, подписавший обвинительное заключение, уже получил повышение, а судьи в его деле менялись по решению Высшего совета судей и прокуроров (ВКК).

«Все мои друзья в тюрьме — невиновны. Все эти процессы — политические. Это не правосудие, это расправа. Но время не за горами. Вы сбежите, а 86 миллионов турок победят», — сказал он.

После выступления Имамоглу и его адвокатов прокурор потребовал дождаться окончательного решения 5-го Административного суда Стамбула по иску об отмене диплома. Судья согласился и перенес слушание на 6 июля 2026 года в 10:00.

Накануне заседания тот же Административный суд (состав которого тоже был изменен по решению ВКК) единогласно отклонил ходатайство Имамоглу о приостановлении действия решения об аннулировании диплома. Дело грозит бывшему мэру лишением свободы на срок до 8 лет и 9 месяцев. И в случае обвинительного приговора фактически закрывает ему путь к участию в выборах.

Процедура лишения Экрема Имамоглу высшего образования началась с расследования Совета по высшему образованию (YÖK) и администрации Стамбульского университета. В основу дела легли обстоятельства 1990 года, когда политик перевелся из Университетского колледжа Северного Кипра (ныне Гирне Американский университет) на факультет делового администрирования Стамбульского университета. Проверка пришла к выводу, что на момент перевода кипрское учебное заведение не имело официальной аккредитации и признания эквивалентности в Турции, что делало сам факт зачисления в стамбульский вуз незаконным.

В марте 2025 года Стамбульский университет официально аннулировал диплом бакалавра Имамоглу, удалив все записи о его квалификации из государственной базы данных AKSIS. Это решение автоматически аннулировало и его магистерскую степень, полученную позже в том же университете, так как отсутствие первой ступени высшего образования по закону делает недействительной вторую. С этого момента официальный образовательный статус действующего на тот момент мэра был понижен до уровня выпускника средней школы.

Защита политика попыталась оспорить это решение в 5-м Административном суде Стамбула, однако в январе 2026 года суд отклонил иск. Судьи постановили, что университет имеет право отозвать диплом даже спустя 35 лет, если в процессе его получения были обнаружены «явные ошибки или подлог в исходных документах». Это решение стало юридическим фундаментом для возбуждения уголовного дела о «подделке официальных документов», по которому прокуратура теперь требует для Имамоглу реальный срок заключения до 8 лет и 9 месяцев.

На сегодняшний день решение об аннулировании диплома остается в силе. Это создает непреодолимое препятствие для политической карьеры Имамоглу, так как по Конституции Турции отсутствие высшего образования лишает гражданина права баллотироваться на пост президента страны или занимать должности в муниципальном управлении.