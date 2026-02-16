Сколько Азербайджан экспортировал в Армению?

В январе этого года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму 2 403,6 тыс. долларов США.

Об этом сообщается со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, это составляет 0,1 % от общего экспорта Азербайджана.

В прошлом месяце экспорт из Армении в Азербайджан не осуществлялся.

18 декабря прошлого года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. Позже, 9 января этого года, Армения импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива, а 11 января — 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с иностранными странами на сумму 3 538 млн долларов США, что на 30,5 % меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из оборота внешней торговли на экспорт приходилось 2 236 млн долларов США, а на импорт — 1 302 млн долларов США. За последний год экспорт сократился на 26,4 %, импорт — на 36,5 %.

В результате во внешней торговле образовался положительное сальдо в размере 934 млн долларов США, что на 5,3 % меньше по сравнению с прошлым годом.