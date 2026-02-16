USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Сколько Азербайджан экспортировал в Армению?

15:02 474

В январе этого года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму 2 403,6 тыс. долларов США.

Об этом сообщается со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, это составляет 0,1 % от общего экспорта Азербайджана.

В прошлом месяце экспорт из Армении в Азербайджан не осуществлялся.

18 декабря прошлого года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. Позже, 9 января этого года, Армения импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива, а 11 января — 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.

В январе этого года Азербайджан провел торговые операции с иностранными странами на сумму 3 538 млн долларов США, что на 30,5 % меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из оборота внешней торговли на экспорт приходилось 2 236 млн долларов США, а на импорт — 1 302 млн долларов США. За последний год экспорт сократился на 26,4 %, импорт — на 36,5 %.

В результате во внешней торговле образовался положительное сальдо в размере 934 млн долларов США, что на 5,3 % меньше по сравнению с прошлым годом.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1363
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20720
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1674
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3776
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1783
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2571
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3065
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3383
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1363
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20720
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1674
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3776
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1783
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2571
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3065
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3383
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться