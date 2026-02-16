USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Израильский продюсер найдена мертвой в Афинах

15:07 672

Тело израильского продюсера Даны Эден, известной работой над сериалом «Тегеран», было найдено 15 февраля в гостиничном номере в Афинах. Обстоятельства ее смерти выясняются.

Греческие новостные издания пишут, что тело 52-летней Эден нашли в номере отеля, в котором она проживала с 4 февраля. По словам ее брата, на шее и конечностях Даны были синяки, рядом с ней найдены таблетки.

Сайт newsit.gr пишет, что полиция собирает записи камер и опрашивает персонал отеля. При этом отмечается, что следствие не исключает версию о самоубийстве. Назначено полное судебно-медицинское вскрытие и токсикологические анализы. Однако официального заключения о причине смерти правоохранительные органы Греции пока не публиковали.

Другая версия, о которой пишут СМИ: внезапная смерть по медицинским причинам. В ряде израильских СМИ упоминается, что рассматривается и версия об убийстве. Об этом могут свидетельствовать синяки на теле.

Газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских службах безопасности уведомила, что спецслужбы рассматривают возможность иранского следа – в связи с работой Даны Эден в популярном сериале «Тегеран», однако приоритетной на данном этапе остается проверка некриминальных версий произошедшего.

Компания Dana and Shula Productions заявила, что нет никаких оснований подозревать, что было совершено убийство, или искать националистические мотивы в смерти Даны Эден. В компании попросили журналистов избегать «непроверенных спекуляций». Израильская полиция также заявила, что «нет никаких признаков предполагаемого преступного инцидента». Во всяком случае, от коллег в Греции израильские правоохранительные органы такой информации пока не получали.

Дана Эден считалась одной из ведущих фигур в израильской телеиндустрии. Среди наиболее известных проектов, над которыми она работала, – сериал «Тегеран», созданный и продюсируемый совместно с ее партнером Шулой Шпигель. Проект стал одним из самых успешных израильских сериалов последних лет и получил международное признание.

