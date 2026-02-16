USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Легендарная кампания Kontakt вернулась с призовым фондом до 100 000 AZN

15:12 393

Сеть магазинов Kontakt представляет своим клиентам крупнейший денежный приз в своей истории – возможность выиграть до 100 000 AZN. Стремясь порадовать каждого, Kontakt изменил правила игры в пользу клиентов. Теперь вы сами выбираете дубль, который хотите бросить, и сами определяете путь к крупному призу.

На протяжении многих лет Kontakt радовал тысячи клиентов автомобилями и денежными выигрышами, и в этот раз представляет кампанию «Шеш-Гоша» в более свободном, амбициозном и максимально простом формате. Под слоганом «Поймай дубль – забери до 100 000 AZN» стартовала акция, где не только увеличены шансы на выигрыш, но и условия стали максимально простыми и понятными.

Главное новшество этого года – фундаментальное изменение механики кампании. Если ранее выигрыш был возможен только при выпадении «шеш», то теперь преимущество выбора полностью передано клиенту. Каждый участник сам определяет свой счастливый дубль, и именно этот выбор становится ключевым фактором на пути к крупному выигрышу. Таким образом, обновленная «Шеш-Гоша» делает акцент не столько на удаче, сколько на свободе выбора и активном участии клиента.

Путь к выигрышу до 100 000 AZN в рамках кампании состоит всего из нескольких простых шагов:

  • Прежде всего, каждый, кто совершит покупку в магазинах Kontakt на сумму от 300 AZN – наличными или в рассрочку, получает право бросить выбранный дубль. После этого клиент самостоятельно определяет свой счастливый дубль и начинает игру.
  • Если выбранный дубль выпадает при первом броске, клиент без каких-либо дополнительных условий сразу получает 10% стоимости покупки обратно.
  • Если тот же дубль повторяется при втором броске, участник получает 100% стоимости приобретенного товара обратно и проходит в большой финал для борьбы за главный приз. При этом независимо от результата следующего броска ранее полученные выигрыши сохраняются.
  • В большом финале правило остаётся тем же: участник объявляет новый дубль для финального этапа и, если он выпадает, выигрывает крупнейший денежный приз в истории Kontakt – до 100 000 AZN.

Кампания «Поймай дубль – забери до 100 000 AZN» уже действует во всех магазинах Kontakt. Поэтому воспользуйтесь возможностью, где выбор в ваших руках, и откройте путь как к своей мечте, так и к выигрышу до 100 000 AZN.

Узнать подробности можно на сайте kontakt.az или по телефону *6060.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1366
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20722
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1677
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3779
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1784
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2572
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3067
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2088
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3384
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

