Легендарная кампания Kontakt вернулась с призовым фондом до 100 000 AZN

Сеть магазинов Kontakt представляет своим клиентам крупнейший денежный приз в своей истории – возможность выиграть до 100 000 AZN . Стремясь порадовать каждого, Kontakt изменил правила игры в пользу клиентов. Теперь вы сами выбираете дубль, который хотите бросить, и сами определяете путь к крупному призу.

На протяжении многих лет Kontakt радовал тысячи клиентов автомобилями и денежными выигрышами, и в этот раз представляет кампанию «Шеш-Гоша» в более свободном, амбициозном и максимально простом формате. Под слоганом «Поймай дубль – забери до 100 000 AZN» стартовала акция, где не только увеличены шансы на выигрыш, но и условия стали максимально простыми и понятными.

Главное новшество этого года – фундаментальное изменение механики кампании. Если ранее выигрыш был возможен только при выпадении «шеш», то теперь преимущество выбора полностью передано клиенту. Каждый участник сам определяет свой счастливый дубль, и именно этот выбор становится ключевым фактором на пути к крупному выигрышу. Таким образом, обновленная «Шеш-Гоша» делает акцент не столько на удаче, сколько на свободе выбора и активном участии клиента.

Путь к выигрышу до 100 000 AZN в рамках кампании состоит всего из нескольких простых шагов:

Прежде всего, каждый, кто совершит покупку в магазинах Kontakt на сумму от 300 AZN – наличными или в рассрочку, получает право бросить выбранный дубль. После этого клиент самостоятельно определяет свой счастливый дубль и начинает игру.

на сумму от 300 AZN – наличными или в рассрочку, получает право бросить выбранный дубль. После этого клиент самостоятельно определяет свой счастливый дубль и начинает игру. Если выбранный дубль выпадает при первом броске, клиент без каких-либо дополнительных условий сразу получает 10% стоимости покупки обратно .

. Если тот же дубль повторяется при втором броске, участник получает 100% стоимости приобретенного товара обратно и проходит в большой финал для борьбы за главный приз. При этом независимо от результата следующего броска ранее полученные выигрыши сохраняются.

и проходит в большой финал для борьбы за главный приз. При этом независимо от результата следующего броска ранее полученные выигрыши сохраняются. В большом финале правило остаётся тем же: участник объявляет новый дубль для финального этапа и, если он выпадает, выигрывает крупнейший денежный приз в истории Kontakt – до 100 000 AZN.

Кампания «Поймай дубль – забери до 100 000 AZN» уже действует во всех магазинах Kontakt. Поэтому воспользуйтесь возможностью, где выбор в ваших руках, и откройте путь как к своей мечте, так и к выигрышу до 100 000 AZN.

Узнать подробности можно на сайте kontakt.az или по телефону *6060.