Путин едет в Казахстан

Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом. Приглашение было сделано в ходе телефонного разговора обоих лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.

В Астане Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Владимир Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, в ходе разговора лидеры стран обсудили «дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений и международную повестку».