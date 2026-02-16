USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Путин едет в Казахстан

15:17 611

Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом. Приглашение было сделано в ходе телефонного разговора обоих лидеров, сообщила пресс-служба Кремля.

В Астане Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Владимир Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, в ходе разговора лидеры стран обсудили «дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений и международную повестку».

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1367
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20722
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1679
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3780
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1785
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2573
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3067
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3384
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1367
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20722
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1679
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3780
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1785
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2573
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3067
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3384
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться