ВОЗ о ситуации с заболеваемостью корью в Евразии

По данным Всемирной организации здравоохранения, Кыргызстан является лидером среди стран Евразии по заболеваемостью корью. Об этом сообщает «Евроньюс».

В ВОЗ отметили, что на миллион человек в республике приходится 1 167 случаев заболеваний, 11 заболевших скончались.

В ЕС высокую заболеваемость демонстрирует Румыния, с 222 случаями на миллион человек и Бельгия - 33 случая на миллион. В других странах ЕС общая тенденция на заболеваемость снижается, хотя показатели в Украине, Нидерландах, Франции, Испании, Грузии и Израиле по данным 2025 года остаются высокими.

После масштабной вспышки 2024 года статус страны, свободной от кори, потеряли Австрия, Армения, Азербайджан, Великобритания и Узбекистан.

«Пока каждая страна не достигнет 95% охвата вакцинацией, не ликвидирует пробелы в иммунитете среди всех возрастов, не усилит эпиднадзор за заболеваниями и не обеспечит своевременное реагирование на вспышки, этот высококонтагиозный вирус будет продолжать распространяться», — отмечено в заявлении ВОЗ.

Корь вызвана вирусом, который очень легко передается воздушно-капельным путем, т.е. при чихании и кашле. Это одно из самых заразных инфекционных заболеваний, примерно в 12 раз более заразное, чем грипп. По статистике, один заболевший заражает до 18 невакцинированных.

Дети обычно получают первую дозу вакцины в возрасте от 12 до 15 месяцев, а затем вторую дозу в возрасте от четырех до шести лет.