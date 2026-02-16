USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

ВОЗ о ситуации с заболеваемостью корью в Евразии

15:29 309

По данным Всемирной организации здравоохранения, Кыргызстан является лидером среди стран Евразии по заболеваемостью корью. Об этом сообщает «Евроньюс».

В ВОЗ отметили, что на миллион человек в республике приходится 1 167 случаев заболеваний, 11 заболевших скончались.

В ЕС высокую заболеваемость демонстрирует Румыния, с 222 случаями на миллион человек и Бельгия - 33 случая на миллион. В других странах ЕС общая тенденция на заболеваемость снижается, хотя показатели в Украине, Нидерландах, Франции, Испании, Грузии и Израиле по данным 2025 года остаются высокими.

После масштабной вспышки 2024 года статус страны, свободной от кори, потеряли Австрия, Армения, Азербайджан, Великобритания и Узбекистан.

«Пока каждая страна не достигнет 95% охвата вакцинацией, не ликвидирует пробелы в иммунитете среди всех возрастов, не усилит эпиднадзор за заболеваниями и не обеспечит своевременное реагирование на вспышки, этот высококонтагиозный вирус будет продолжать распространяться», — отмечено в заявлении ВОЗ.

Корь вызвана вирусом, который очень легко передается воздушно-капельным путем, т.е. при чихании и кашле. Это одно из самых заразных инфекционных заболеваний, примерно в 12 раз более заразное, чем грипп. По статистике, один заболевший заражает до 18 невакцинированных. 

Дети обычно получают первую дозу вакцины в возрасте от 12 до 15 месяцев, а затем вторую дозу в возрасте от четырех до шести лет.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1368
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20722
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1682
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3782
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1785
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2574
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3068
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3385
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1368
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20722
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1682
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3782
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1785
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2574
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3068
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3385
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться