Иран в центре внимания: 200 тысяч протестующих на улицах Мюнхена

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года крупнейшая акция протеста была посвящена протестам в Иране, в которой приняли участие более 200 тыс. человек, сообщает Politico.

В митинге принял участие и американский сенатор Линдси Грэм. В комментарии Politico он напомнил о данном в январе обещании президента США, что помощь иранским протестующим «уже в пути». Издание отмечает, что сенатор своим участием подтвердил выполнение этого обещания. По словам политика, если за словами не последуют действия, это будет означать, что «на Америку нельзя положиться» и что «Запад просто пустобрех».

Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 13 по 15 февраля 2026 года, традиционно сопровождается акциями протеста из-за присутствия в Мюнхене высокопоставленных политиков и представителей мировых СМИ. Часть демонстраций посвящена актуальным международным темам, также традиционно проходят акции антиглобалистов и пацифистов.