Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Иран начал учения в Ормузском проливе

15:30 286

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана начали военные учения в стратегически важном Ормузском проливе, сообщили в понедельник иранские государственные СМИ.

Согласно информации, учения под названием «Умный контроль Ормузского пролива» проводятся под руководством ВМС КСИР и под надзором главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Мохаммада Пакпура.

Цель учений — оценка готовности оперативных подразделений, пересмотр планов безопасности и отработка сценариев военного реагирования на потенциальные угрозы безопасности и военного характера в Ормузском проливе.

Иранские государственные СМИ сообщают, что в центре учений находится быстрое и решительное реагирование на так называемые антитеррористические действия на море.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1373
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
15 февраля 2026, 21:44 20725
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1684
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
13:09 3785
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1786
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2575
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3071
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
12:39 3386
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

