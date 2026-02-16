Иран начал учения в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана начали военные учения в стратегически важном Ормузском проливе, сообщили в понедельник иранские государственные СМИ.
Согласно информации, учения под названием «Умный контроль Ормузского пролива» проводятся под руководством ВМС КСИР и под надзором главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Мохаммада Пакпура.
Цель учений — оценка готовности оперативных подразделений, пересмотр планов безопасности и отработка сценариев военного реагирования на потенциальные угрозы безопасности и военного характера в Ормузском проливе.
Иранские государственные СМИ сообщают, что в центре учений находится быстрое и решительное реагирование на так называемые антитеррористические действия на море.