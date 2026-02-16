USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Новость дня
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Россияне продвигаются в Донбассе

15:40 313

Российские войска заняли село Ровно Покровского района Донецкой области Украины. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в понедельник, 16 февраля.

Аналитики также отметили, что российские военные продвинулись в городах Покровск, Мирноград и Родинское Донецкой области.

6 февраля начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой заявил, что российские войска заняли основные высоты в Мирнограде и Покровске, что существенно усложнило логистику для Сил обороны Украины. В ответ группировка войск Восток отметила, что россияне сосредотачивают живую силу и тяжелую технику для попытки штурма Мирнограда, однако украинские военные удерживают оборонительные рубежи и наносят огневое поражение россиянам.

ВСУ контролируют северную часть Покровска и ведут поисково-штурмовые действия против российских подразделений в городской застройке, уточняла группировка войск Восток.

9 февраля в DeepState сообщили, что ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться, российские войска заводят свою пехоту в северную часть города. В Мирнограде продолжаются хаотичные бои. 10 февраля в 7-м корпусе ДШВ отмечали, что армия РФ пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске и штурмует пехотой село Гришино в Донецкой области.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1375
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20726
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1685
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3786
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1786
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2575
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3072
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3386
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

ЭТО ВАЖНО

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1375
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20726
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1685
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3786
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1786
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2575
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3072
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3386
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться