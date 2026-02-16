Россияне продвигаются в Донбассе

Аналитики также отметили, что российские военные продвинулись в городах Покровск, Мирноград и Родинское Донецкой области.

Российские войска заняли село Ровно Покровского района Донецкой области Украины. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в понедельник, 16 февраля.

6 февраля начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой заявил, что российские войска заняли основные высоты в Мирнограде и Покровске, что существенно усложнило логистику для Сил обороны Украины. В ответ группировка войск Восток отметила, что россияне сосредотачивают живую силу и тяжелую технику для попытки штурма Мирнограда, однако украинские военные удерживают оборонительные рубежи и наносят огневое поражение россиянам.

ВСУ контролируют северную часть Покровска и ведут поисково-штурмовые действия против российских подразделений в городской застройке, уточняла группировка войск Восток.

9 февраля в DeepState сообщили, что ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться, российские войска заводят свою пехоту в северную часть города. В Мирнограде продолжаются хаотичные бои. 10 февраля в 7-м корпусе ДШВ отмечали, что армия РФ пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске и штурмует пехотой село Гришино в Донецкой области.