Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Разведка предупредила Зеленского

15:50 364

Россия готовится к очередному массированному удару по Украине, о чем свидетельствуют данные, полученные украинской разведкой. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — сообщил президент.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1377
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
15 февраля 2026, 21:44 20727
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1687
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
13:09 3787
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1786
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2575
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
15 февраля 2026, 12:12 5791
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3075
Взрыв автомобиля в Одессе
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
12:39 3386
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

