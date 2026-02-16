Разведка предупредила Зеленского

Россия готовится к очередному массированному удару по Украине, о чем свидетельствуют данные, полученные украинской разведкой. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — сообщил президент.