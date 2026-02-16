USD 1.7000
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Шпион Ирана пойман в Израиле

15:55 165

Гражданин Израиля был задержан и допрошен силами безопасности страны по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой, сообщает пресс-служба полиции.

«Подозреваемый в контактах с иранской разведкой гражданин Израиля был арестован за сбор информации о высокопоставленном израильском чиновнике. В ходе совместной операции полиции и Службы общей безопасности в последние недели был задержан и допрошен Фарес Абу Аль-Хиджа», – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что допрос выявил, что подозреваемый поддерживал контакты с иностранным агентом, которого он считал представителем иранской разведки, и получал от него денежное вознаграждение за выполнение различных заданий, включая сбор разведданных, направленных на подрыв безопасности Израиля. Иностранный агент был идентифицирован полицией как сотрудник иранской разведки.

В заявлении также говорится, что подозреваемый «был задержан во время выполнения разведывательной миссии против высокопоставленного лица». По итогам расследования 16 февраля ему было предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе.

Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
Громкие заявления экс-мэра Стамбула в суде
15:03 1379
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева? главная тема; все еще актуально
15 февраля 2026, 21:44 20728
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
Эпштейн: «Турция сорвала военный переворот»
14:49 1689
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами
«Смерть Хаменеи!»: ночной Тегеран взорвался протестами видео; обновлено 13:09
13:09 3788
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
Европа vs США: ожесточенная перепалка в Мюнхене
13:34 1787
НАТО осознала свою ошибку
НАТО осознала свою ошибку
12:46 2576
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу»
Трамп может проиграть. Поэтому ставка на «силу» наша корреспонденция; все еще актуально
15 февраля 2026, 12:12 5792
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
Очередная жертва пластической хирургии в Баку
11:45 3076
Взрыв автомобиля в Одессе
Взрыв автомобиля в Одессе видео
11:32 2090
Жапаров отправил «своего друга на отдых»
Жапаров отправил «своего друга на отдых» обновлено 12:39
12:39 3386
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
Бывшего украинского министра подозревают в участии в преступной организации
10:28 1926

