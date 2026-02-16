Шпион Ирана пойман в Израиле

Гражданин Израиля был задержан и допрошен силами безопасности страны по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой, сообщает пресс-служба полиции.

«Подозреваемый в контактах с иранской разведкой гражданин Израиля был арестован за сбор информации о высокопоставленном израильском чиновнике. В ходе совместной операции полиции и Службы общей безопасности в последние недели был задержан и допрошен Фарес Абу Аль-Хиджа», – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что допрос выявил, что подозреваемый поддерживал контакты с иностранным агентом, которого он считал представителем иранской разведки, и получал от него денежное вознаграждение за выполнение различных заданий, включая сбор разведданных, направленных на подрыв безопасности Израиля. Иностранный агент был идентифицирован полицией как сотрудник иранской разведки.

В заявлении также говорится, что подозреваемый «был задержан во время выполнения разведывательной миссии против высокопоставленного лица». По итогам расследования 16 февраля ему было предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе.