Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?
Железная леди, или В чем обвиняют невестку Алиева?

Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток

обновлено 20:39
20:39 2156

США перебрасывают еще 18 истребителей F-35 на Ближний Восток, пишут израильские СМИ.

*** 16:21 

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что добиться соглашения с Ираном будет непросто, однако Вашингтон намерен приложить все усилия для достижения этой цели.

«Заключить сделку с Ираном сложно. Мы всегда говорили, что это сложно, но мы собираемся попытаться», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, американские переговорщики уже направляются в Женеву для проведения встреч с иранскими представителями.

«Я думаю, что существует возможность достичь соглашения (с Ираном), которое бы учитывало вопросы, вызывающие нашу обеспокоенность, дипломатическим путем», – добавил глава американской дипломатии. 

Накануне Рубио заявил, что никому не удалось заключить успешную сделку с Ираном, но США попробуют. По словам госсекретаря, США сосредоточены на переговорах с Тегераном, но при изменении обстановки будут действовать в соответствии с законом и уведомлять Конгресс для применения военной силы против Ирана.

Кроме того, портал Axios сообщил, что переговорщики США – спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер – заявили президенту США Дональду Трампу, что заключить выгодную сделку с Ираном «сложно, если не невозможно». При этом Кушнер и Уиткофф отметили в разговоре с Трампом, что пока иранцы «говорят все правильно».

Хорватия заменит Украину
Хорватия заменит Украину
22:10 79
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
Россия готовится бомбить Киев: Зеленский дал поручение
21:45 622
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
США допустили, что не смогут прекратить войну России и Украины
21:38 505
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
Министр обороны Финляндии о возрастающей российской угрозе
21:20 476
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться?
Кому передали технологии Harop и стоит ли Баку беспокоиться? главный вопрос
19:40 4108
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток
Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток обновлено 20:39
20:39 2157
Народ вышел за президента
Народ вышел за президента
20:19 2098
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби»
Азербайджан в прицеле «Хашд аш-Шааби» главное на этот час
18:03 4357
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки
Первая и историческая медаль азербайджанской триатлонистки ФОТО
14:38 2904
Российская армия не ограничится Украиной
Российская армия не ограничится Украиной Заявили в Европе
19:37 1968
Что не так с азербайджанским кино?
Что не так с азербайджанским кино?
19:09 1656

