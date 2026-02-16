Терпение американцев иссякает. F-35 летят на Ближний Восток

США перебрасывают еще 18 истребителей F-35 на Ближний Восток, пишут израильские СМИ.
*** 16:21
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что добиться соглашения с Ираном будет непросто, однако Вашингтон намерен приложить все усилия для достижения этой цели.
«Заключить сделку с Ираном сложно. Мы всегда говорили, что это сложно, но мы собираемся попытаться», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По его словам, американские переговорщики уже направляются в Женеву для проведения встреч с иранскими представителями.
«Я думаю, что существует возможность достичь соглашения (с Ираном), которое бы учитывало вопросы, вызывающие нашу обеспокоенность, дипломатическим путем», – добавил глава американской дипломатии.
Накануне Рубио заявил, что никому не удалось заключить успешную сделку с Ираном, но США попробуют. По словам госсекретаря, США сосредоточены на переговорах с Тегераном, но при изменении обстановки будут действовать в соответствии с законом и уведомлять Конгресс для применения военной силы против Ирана.
Кроме того, портал Axios сообщил, что переговорщики США – спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер – заявили президенту США Дональду Трампу, что заключить выгодную сделку с Ираном «сложно, если не невозможно». При этом Кушнер и Уиткофф отметили в разговоре с Трампом, что пока иранцы «говорят все правильно».